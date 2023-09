De la terre à l’assiette : le casse-tête agricole Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, 25 janvier 2024, Saint-Herblain.

2024-01-25

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

Saint-Soline, petit village reculé des Deux-Sèvres, est devenu le symbole de l’opposition entre deux modèles : celui d’une agriculture conventionnelle, productiviste et fortement consommatrice en eau, face à une paysannerie durable, biologique et locale. Quelles lignes de fracture traversent aujourd’hui l’agriculture française ? Dans un contexte de réchauffement climatique accéléré, de risques sanitaires accrus et de changements des pratiques alimentaires, l’agriculture française se situe à un tournant majeur. Le statut quo est-il tenable ? Quels changements de pratiques doit-elle intégrer ? Et avec quel soutien des politiques publiques ? Au-delà de l’habituel « Manger local, durable et bio », quelle est la responsabilité des consommateurs et consommatrices dans la transition alimentaire ? Le monde rural doit-il porter seul ces transformations majeures ? Au final, comment nourrir la France à l’horizon 2050 ? Pour en débattre : Félix Lallemand, docteur en écologie, co-fondateur de l’association Les Greniers d’abondance ;Yvon Le Caro, géographe et maître de conférences à l’université Rennes 2, spécialiste de l’aménagement des espaces ruraux et des politiques agricoles. Un débat animé par Mathilde Chevré, journaliste. En pratique : Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat. Service communication – Tél. 02 28 25 20 28 – communication@saint-herblain.fr Programme des débats de la saison 2023-2024

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 20 28