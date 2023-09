Le business des médecines douces Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, 14 décembre 2023, Saint-Herblain.

2023-12-14

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

Les médecines non conventionnelles ont le vent en poupe. Aromathérapie, sophrologie, acupuncture, phytothérapie… Si aucun chiffre officiel ne permet de connaître l’effectif du secteur, il regrouperait plus de 160 métiers différents. Des praticiens et praticiennes parfois installés au sein de maisons de santé, où ils exercent aux côtés de professionnels du secteur paramédical et médical. Aujourd’hui, un Français sur 2 considère que les thérapies alternatives sont aussi efficaces que les thérapies conventionnelles. Face à cet engouement, certains soulignent des risques pour la santé, quand d’autres alertent sur de potentielles dérives sectaires. Médecines complémentaire et alternatives : de quoi s’agit-il ? Comment expliquer un tel intérêt pour ces pratiques ? Que fait le législateur pour mieux les encadrer ? Entre bien-être ressenti et risque d’abus, où tracer la frontière ? Pour en débattre : Marion Lagneau, médecin, membre du collectif NofakeMed ;Fabrice Berna, professeur de psychiatrie à l’Université de Strasbourg, vice-président du Collège Universitaire des Médecines Intégratives et Complémentaires (CUMIC). Un débat animé par Pascal Massiot, journaliste. En pratique : Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat. Service communication – Tél. 02 28 25 20 28 – communication@saint-herblain.fr Programme des débats de la saison 2023-2024

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 20 28