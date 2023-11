Noirs Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, 21 novembre 2023, Saint-Herblain.

2023-11-21 Consultez les horaires d’ouverture de la Maison des Arts

Horaire :

Gratuit : oui Tout public Consultez les horaires d’ouverture de la Maison des Arts

Schwarz, kuro, svart, black… noir. Quelles que soient leurs techniques, quatre artistes en ont fait leur couleur et leur matière. Ils s’appellent Sylvain Le Corre, Elsa Saïsset, Matthias Saillard et Guillaume Noury. Ils exposent leurs dessins, gravures, photographies et installations. Ici le noir se creuse, là il se trace, plus loin il est saisi.Pleins feux sur le noir !Expo inscrite dans le cadre de la biennale des arts visuels Wave Vernissage en présence des artistes mercredi 11 octobre à 19h Visites commentées sur rendez-vous : maisondesarts@saint-herblain.fr/02 28 25 25 80

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr