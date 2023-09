Éducation sexuelle : on en parle enfin ! Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, 16 novembre 2023, Saint-Herblain.

2023-11-16

Horaire : 20:00 22:00

31% des jeunes sont mal informés sur le VIH/Sida et une femme sur 6 entre dans la sexualité par un rapport non consenti. Alors que l’éducation sexuelle peine à prendre sa place en milieu scolaire, les jeunes vont chercher des réponses en ligne, dans les contenus accessibles, bienveillants et décomplexés des « influenceuses sexo ». Avec, sur Internet, un risque accru d’exposition à des contenus pornographiques irréalistes et dégradants. Quels sont les besoins des jeunes en matière d’éducation sexuelle ? Quelle place accorder à l’école, aux parents, aux associations, au corps médical et aux autres acteurs de la communauté éducative ? Comment penser une éducation sexuelle et affective qui contribue à l’épanouissement des individus, à la réduction des risques et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ? Pour en débattre : Camille Aumont-Carnel, animatrice du compte Instragram @jemenbatsleclito, précurseuse de l’éducation sexuelle sur les réseaux sociaux, autrice du guide #adosexo (2022) ;Thierry Troussier, sexologue, professeur de santé publique et responsable du pôle Santé sexuelle, sexologie et droits humains à l’université Paris-Diderot, titulaire de la chaire Santé sexuelle et droits humains de l’UNESCO ;Mathilde Brichart, professeure des écoles, co-fondatrice et bénévole au sein de l’association de promotion de l’éducation affective, relationnelle et sexuelle DisQutons. Un débat animé par Pierre-Yves Lange, journaliste. En pratique : Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat. Service communication – Tél. 02 28 25 20 28 – communication@saint-herblain.fr Programme des débats de la saison 2023-2024

