2023-10-12

Le salut viendra-t-il de l’impôt ? Outil budgétaire par excellence, pourvoyeur de services publics, l’impôt est fondamental pour « faire société » et permettre à chacune et chacun de s’éduquer, se soigner, vivre en sécurité… Pourtant, sa légitimité et son efficacité sont remises en question. L’impôt « briderait » le dynamisme économique et la production de richesses, serait mal utilisé ou toujours acquitté par les mêmes. Au-delà de ces idées reçues, quelle est la réalité du système fiscal en France ? Est-il correctement proportionné aux besoins de la société ? Quels services publics permet-il de rendre ? Et à quels prix ? Avec l’introduction de la progressivité au 20e siècle, l’impôt permet aussi en principe de résorber les inégalités. Après des années de réformes d’inspiration libérale, l’impôt remplit-il toujours cette mission ? Faut-il appeler à une grande réforme fiscale qui remettrait l’impôt au centre du jeu politique et social ? Pour en débattre : Nicolas Delalande, historien et maître de conférences à Sciences Po Paris, auteur de Histoire sociale de l’impôt (2010) ;Vincent Drezet, fiscaliste, porte-parole d’ATTAC et ancien secrétaire national du Syndicat national des impôts unifiés, auteur de 15 idées reçues sur la fiscalité (2012) ;Camille Herlin-Giret, docteure en science politique et chargée de recherche à l’université de Lille, spécialiste des politiques fiscales. Un débat animé par Jean Chabod, journaliste. En pratique : Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat. Service communication – Tél. 02 28 25 20 28 – communication@saint-herblain.fr Programme des débats de la saison 2023-2024

