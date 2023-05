Dépendance, qui aide les aidants ? Maison des Arts de St-Herblain, 8 juin 2023, Saint-Herblain.

2023-06-08

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

En France, huit millions d’aidants accompagnent un proche malade, vieillissant ou en situation de handicap. Depuis la loi « Adaptation de la société au vieillissement » entrée en vigueur en 2016, on les appelle les proches aidants. Faitmajeur dans l’histoire de l’humanité : c’est la première fois que la fonction de proche aidant peut se prolonger sur plusieurs années en raison de l’allongement de l’espérance de vie. Vécue comme une assignation morale voire un sacerdoce, l’aide apportée à son conjoint, à son enfant, à son parent est vécue comme un devoir moral doublé d’une contrainte. Le proche aidant peine à trouver des professionnels de santé disponibles, mettant en péril sa propre santé. Quelle est la place des proches aidants dans notre société ? Leur rôle est-il reconnu à sa juste valeur ? Sont-ils un maillon essentiel de notre système de santé ? Quelles sont les avancées réelles de la loi adaptation au vieillissement votée en 2015 ? Comment éviter l’épuisement des aidants ? Pour en débattre : Annie Dussuet, sociologue, enseignante-chercheuse à l’université du Nantes, membre du Centre nantais de sociologie. Elle a notamment publié des ouvrages sur le travail domestique, les services d’aide à domicile, l’économie sociale et les politiques publiques de la vieillesse ;Un membre de la Maison des Aidants de Nantes Métropole ;Un membre de l’Association française des aidants. Un débat animé par Pascal Massiot, journaliste. Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay. Traduction en langue des signes française : pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez-nous au plus tard 10 jours avant la date du débat. Contact : 02 28 25 20 28 ou communication@saint-herblain.fr

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 20 28