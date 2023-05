Demain, tous à pied ? Maison des Arts de St-Herblain, 11 mai 2023, Saint-Herblain.

2023-05-11

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

Des siècles durant, elle fut le moyen le plus couramment utilisé pour se déplacer, avant de céder la place aux engins motorisés : la marche à pied signe, depuis quelques années, son grand retour. La marche a d’abord conquis les pratiques de loisirs, avec le développement de sentiers de randonnée et la création de vastes zones protégées. Comment la marche est-elle devenue une nouvelle pratique qui intéresse tous les âges ? Quelle place de la marche dans la découverte curieuse du monde qui nous entoure ? Et comment la marche revisite-t-elle notre perception de soi et du temps ? Depuis le début du 21e siècle, la marche est en outre encouragée dans les déplacements quotidiens des citadins. Quels sont les enjeux pour les villes qui développent désormais la place du piéton et du randonneur au cœur de la cité ? Quelsbienfaits procure la marche en termes de santé physique et mentale ? Et quel rôle peut-elle jouer, in fine, dans la création de lien social ? Pour en débattre : David Le Breton, anthropologue et sociologue à l’université de Strasbourg, auteur de « Marcher la vie, Un art tranquille du bonheur » ;Dimitra Kanellopoulou, architecte-urbaniste, maîtresse de conférences à l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais (ENSAPM) ;Séverine Ikkawi, directrice des relations extérieures de la Fédération française de randonnée. Un débat animé par Pierre-Yves Lange, journaliste. Contact : communication@saint-herblain.fr ou 02 28 25 20 28

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 20 28