Défense, un combat européen ? Maison des Arts de St-Herblain, 6 avril 2023, Saint-Herblain.

2023-04-06

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

La guerre en Ukraine a poussé les Européens à unir leurs efforts en matière de défense et de sécurité. Le revirement de l’Allemagne en faveur d’une armée symbolise cette nouvelle approche : l’Europe ne peut plus compter uniquementsur le parapluie américain et l’OTAN pour se protéger. Alors que l’Europe est dispersée (17 modèles de chars, 20 modèles d’avions, 178 modèles d’armement), la construction de matériels militaires communs fait partie des prérequis pour cette Europe de la défense. L’enjeu pour les pays européens est aussi d’avancer vers plus d’intégration européenne. Quel destin pour l’Europe de la défense? La guerre en Ukraine peut-elle être un catalyseur suffisant entraînant les pays dans la construction d’une armée européenne ? Quels sont les freins à ce projet ? Une autre voie que la militarisation est-elle possible ? Pour en débattre : Jean-Pierre Maulny, directeur-adjoint de l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) ;Alain Rouy, secrétaire national du Mouvement de la Paix, membre du comité exécutif de l’International Peace Bureau ;Delphine Deschaud-Dutard, maître de conférences en science politique à l’Université de Grenoble-Alpes, membre du centre d’études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes (CECISE).Un débat animé par Alexandra Jore, journaliste. Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay. Traduction en langue des signes française : pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez-nous au plus tard 10 jours avant la date du débat. Contact : 02 28 25 20 28 ou communication@saint-herblain.fr

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

