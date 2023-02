Une histoire de la polyphonie | Emmanuel Pesnot Maison des Arts de St-Herblain, 15 mars 2023, Saint-Herblain.

Une histoire de la polyphonie | Emmanuel Pesnot Mercredi 15 mars, 18h30 Maison des Arts de St-Herblain

Gratuit – Entrée Libre

Conférence à chanter handicap moteur mi

Maison des Arts de St-Herblain 26, rue de Saint-Nazaire 44800 Saint-Herblain Harlière Sud Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

« Fils d’un pasteur mélomane, et d’une pianiste monomaniaque de Bach, la polyphonie, je suis tombé dedans quand j’étais petit… J’ai biberonné de la Messe de Machaut, du choral de Bach, du Oh happy day jusqu’à plus soif ! »

C’est par ces mots qu’Emmanuel Pesnot, chanteur, chef de choeur et professeur de chant introduit un passionnant voyage à partager dans l’histoire de la polyphonie. Où, quand, comment, pourquoi nos lointain·e·s ancêtres se sont-iels mis·e·s à chanter à plusieurs voix ? Ce moment est un moment à partager : par l’écoute et le chant, mêlant théorie et humour, Emmanuel Pesnot nous fait revivre plus de dix siècles d’une expérience passionnante.



2023-03-15T18:30:00+01:00

2023-03-15T20:30:00+01:00

Jean-Jacques Fauthoux