Femmes, les oubliées de la santé ? Maison des Arts de St-Herblain, 9 mars 2023, Saint-Herblain.

2023-03-09

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

Angle mort des maladies chroniques féminines, vision essentialiste de la femme et du fonctionnement de son corps, psychologisation et mauvaise prise en charge de la douleur… En matière de santé aussi, les inégalités hommes-femmesperdurent. Si la situation évolue progressivement, les questions de santé féminine, notamment reproductive, sont toujours peu considérées, peu étudiées par la recherche et peu investies par les laboratoires pharmaceutiques. Pourquoi l’endométriose met-elle en moyenne 7 ans à être diagnostiquée ? Pourquoi la contraception et la santé sexuelle des femmes restent encore en France largement taboues ? Comment mieux prendre en charge les douleurs desfemmes ? Alors que des obstacles culturels, sociaux et financiers demeurent aujourd’hui dans une prise en charge égalitaire des femmes en matière de santé, les politiques publiques sont-elles à la hauteur ? Pour en débattre : Francesca Arena, historienne, spécialiste de la santé et du genre, Maître assistante à l’Institut Éthique, Histoire, Humanités de l’Université de Genève ;Anne-Sophie Grenouilleau, docteure en pharmacie, conseillère technique à la Haute autorité de santé (HAS) et coordinatrice du rapport d’analyse prospective 2020 de la HAS : « Sexe, genre et santé » ;Caroline de Pauw, Sociologue spécialiste des inégalités sociales de santé, chercheuse associée au CLERSE (Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques), autrice de « La santé des femmes. Un guide pour comprendre les enjeux et agir. » aux éditions Mango. Un débat animé par Pascal Massiot, journaliste. Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay. Traduction en langue des signes française : pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez-nous au plus tard 10 jours avant la date du débat. Contact : 02 28 25 20 28 ou communication@saint-herblain.fr

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 20 28