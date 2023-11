CORNETTE Maison des arts de l’Université Bordeaux Montaigne Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac CORNETTE Maison des arts de l’Université Bordeaux Montaigne Pessac, 23 novembre 2023, Pessac. CORNETTE Jeudi 23 novembre, 19h00 Maison des arts de l’Université Bordeaux Montaigne Entrée gratuite sur inscription L’Université Bordeaux Montaigne souhaite mettre en lumière certaines discriminations liées au handicap à travers 3 propositions pendant la Quinzaine de l’égalité et de la diversité dont : Cornette (théâtre d’objets, marionnettes et langues des signes) par la compagnie Un Œil aux portes. Un jeune porte-drapeau, part pour une longue chevauchée avec ses camarades de régiment. Il va rencontrer l’amitié, l’amour, la mort. Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec les équipes artistiques.

Organisé par l'Université Bordeaux Montaigne, en partenariat avec la Ville de Pessac et Bordeaux Métropole. Maison des arts de l'Université Bordeaux Montaigne 14, esplanade des Antilles, 33607 Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine

