SODIUM Maison des Arts de Créteil Créteil, 21 novembre 2023, Créteil.

Sodium est une épopée qui retrace notre rapport à l’écologie à travers l’histoire.

L’action se déploie entre les années 1970, 1990, et 2030. Des scientifiques, des écrivains, des journalistes, des photographes, gravitent autour de la même vallée : la vallée d’Alègre. Cette région imaginaire est librement inspirée de la mine de Salsigne dans l’Aude, qui fut la plus grande mine d’or d’Europe et la principale mine d’arsenic du monde. La mine d’Alègre est-elle une aubaine, un danger, un souvenir ?

La pièce cherche à nous plonger dans la fabrique des récits qui nous constituent. Notamment ceux liés à l’environnement, à l’écologie. Et à chercher parmi eux, ceux qui nous donnent le courage d’agir collectivement et de renouveler les liens qui nous connectent au monde.

Maison des Arts de Créteil 1 Place Salvador Allende, 94000 Créteil

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T22:00:00+01:00

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

