Joris Lacoste propose la toute première mise en scène de la version pour 8 voix d’A-Ronne, composée par Luciano Berio en 1974-1975. Conçue comme une sorte de « documentaire radiophonique » d’après un poème d’Edoardo Sanguineti, cette pièce mêle des extraits et des allusions à une foule d’autres textes : traductions de la Bible, de La Divine Comédie de Dante, du Faust de Goethe, du Manifeste du parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels, ou encore des bribes de textes de Roland Barthes.

Joris Lacoste souhaite donner sa pleine dimension à ce que Berio a appelé un « théâtre d’oreille », où les phrases, les paroles, les voix sont les vrais personnages de la pièce. Chaque spectateur sera muni d’un casque sans fil dans lequel il entendra d’abord un prologue électroacoustique composé par Sébastien Roux, puis la pièce de Berio interprétée par 8 chanteurs et chanteuses de l’ensemble bruxellois HYOID. Le spectacle est conçu pour être donné dans de grands espaces tels des hangars vides : la mobilité des chanteurs, du chef et du public lui-même permettra d’explorer un écart entre ce qui est entendu et ce qui est vu, de chorégraphier des jeux de distance et de proximité, d’apparition et de disparition, de regroupement et de dispersion qui suivront le dessin de la partition de Berio.

Composition Luciano Berio, Sébastien Roux

Direction artistique & mise en scène Joris Lacoste

Chorégraphie & assistanat à la mise en scène Claire Croizé

Direction musicale Filip Rathé

HYOID voices Esther Rispens, Naomi Beeldens, Ellen Wils, Fabienne Seveillac, Andreas Halling, Eymeric Mosca, Arnout Leems, Pascal Zurek

Lumières et scénographie Florian Leduc

Co-conception artistique Fabienne Seveillac

Son Patrick Delges (Centre Henri Pousseur)

Ingénieur du son Camille Lézer

Régie générale Jan-Simon De Lille

Costumes Anne-Catherine Kunz

Assistanat de production Veerle Vervoort

Production La Muse en Circuit – CNCM, HYOID voices

Avec le soutien du Gouvernement flamand, Perpodium & Cohort production, Institut Français de Paris

Coproduction Festival Musica – Strasbourg, Centre Henri Pousseur – Liège (BE), De Bijloke Muziekcentrum – Gand (BE), C-TAKT – Pelt (BE)

Diffusion France Coline Vandenberghe – la Musica artists

Maison des Arts de Créteil 1 Place Salvador Allende, 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T20:30:00+01:00

