La Montagne cachée Maison des Arts de Créteil Créteil, 5 octobre 2023

La Montagne cachée 5 – 7 octobre Maison des Arts de Créteil

Le Mont Analogue est un roman français inachevé de René Daumal. Écrite entre 1939 et 1944, cette œuvre mythique a marqué des générations d’artistes, de scientifiques, de philosophes et d’aventuriers. Roman « d’aventures alpines, symboliquement authentique », c’est l’histoire d’une mystification, d’une fuite, d’une quête, d’une expédition, d’une ascension ou plus précisément, d’une élévation. Cette oeuvre est le point de départ à la nouvelle aventure collective des Dramaticules.

Le narrateur se propose, dans une thèse en forme de canular, de démontrer l’existence d’une montagne plus haute que toutes les autres cimes du globe, qui serait le passage entre le monde des vivants et l’au-delà. Ce sommet inconnu, situé sur une île au milieu du pacifique sud, serait demeuré caché grâce à une « coque d’espace courbe » qui le rendrait invisible à nos regards incrédules. Là-bas, vivrait une communauté de gens qui, à travers les siècles, ont fui la folie du modernisme et cherché un nouveau modèle de société. Des aventuriers partent à la recherche de cette montagne sacrée, la trouvent et, durant l’ascension, disparaissent dans l’inachèvement du roman.

Un projet de spectacle est toujours une sorte d’expédition. Il faut être porté par une idée plus grande que soi, croire en l’absolue nécessité de l’entreprise, fédérer la meilleure équipe possible, convaincre des partenaires et des financeurs, organiser la logistique, résoudre des problèmes techniques et humains, prévoir l’imprévisible et garder la tête froide. Autre analogie avec la haute montagne : plus le sujet est élevé, plus nous sommes menacés par les abîmes. Après un cycle de grands classiques débuté en 2014 – Ubu roi, Don Quichotte, Hamlet et Pinocchio -, les Dramaticules ressentent aujourd’hui le désir d’emprunter une voie plus secrète mais non moins aventureuse.

C’est cette utopie que Jérémie Le Louët et son équipe vont explorer sur la scène ; celle d’un groupe de gens ordinaires qui, lassés des impasses du monde contemporain, décident un jour de partir à l’aventure dans une quête extraordinaire, pour un espoir, une chimère, un miracle : pour un nouveau monde. Ils n’iront pas le chercher sur Mars mais ici, sur cette terre en passe de devenir invivable, et dont le salut passe peut-être par la ferveur de quelques pionniers.

L’équipe de création

Écriture & interprétation : Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy, Anthony Courret, Jonathan Frajenberg, Jérémie Le Louët et Dominique Massat

Adaptation et mise en scène : Jérémie Le Louët

Scénographie : Blandine Vieillot

Costumes : Isabelle Granier

Vidéo : Jérémie Le Louët et Théo Pombet

Lumière : Thomas Chrétien

Son : Théo Pombet

Construction : Guéwen Maigner

Régie : Thomas Chrétien & Théo Pombet.

Direction de production : Noémie Guedj

Les partenaires

Coproduction La Maison des Arts de Créteil, Scène nationale du Val-de-Marne (94), le Théâtre de Gascogne, Scène conventionnée d’intérêt national de Mont-de-Marsan (40), le Théâtre de Chartres, Scène conventionnée d’intérêt national (28) et le Théâtre de Châtillon (92)

Avec l’aide au projet du Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et du Conseil régional d’Île-de-France

Avec le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne et de la Ville de Thorigny-sur-Marne (77)

Résidences de création à la Maison des Arts de Créteil, Scène nationale du Val-de-Marne et au Moustier à Thorigny-sur-Marne

Maison des Arts de Créteil 1 Place Salvador Allende, 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « n.guedj@dramaticules.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0699381530 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:30:00+02:00

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:30:00+02:00

© Tofdru