Combat de nègre et de chiens Maison des Arts de Créteil, 4 octobre 2022, Créteil.

Kobal’t – Mathieu Boisliveau, Thibault Perrenoud et Guillaume Motte

Maison des Arts de Créteil 1 Place Salvador Allende, 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France

Peut-on réellement cohabiter de manière juste et équitable ? Entre noirs et blancs, entre hommes et femmes, entre exploiteurs et exploités… Jusqu’à quand l’homme blanc s’enfermera-t-il dans sa blancheur et l’homme noir dans sa noirceur ? Pour quelles raisons et à partir de quand l’autre, celui qui nous est différent, nous fait-il peur ? Serons-nous capables collectivement, un jour, d’admettre, de reconnaître et de résister aux violences infligées, hier et aujourd’hui, au nom du capital ?

Combat de nègre et de chiens est une pièce éminemment violente car, malgré tout, elle nous replonge dans le système colonial français, dans les horreurs de la décolonisation et dans la brutalité du néo-colonialisme- capitaliste. Elle vient gratter là où ça fait mal parce qu’elle réanime une culpabilité, quelque chose de sale de notre histoire à tous qu’on préférerait taire mais qui est là et qui persiste. La question reste de savoir ce qu’on en fait au présent.



