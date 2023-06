« Dans les jupes de ma mère » – temps fort Play mobile Maison des Arts de Châtillon Châtillon, 17 juin 2023, Châtillon.

« Dans les jupes de ma mère » – temps fort Play mobile Samedi 17 juin, 11h00, 16h30 Maison des Arts de Châtillon Réservation conseillée – certains spectacles étant en jauge limitée

Inventif comme un récit en pop-up, câlin comme un doudou, malin comme une fable, Dans les jupes de ma mère est un spectacle miniature plein de surprises. Originaires du Chili, de France et de Hongrie, les artistes de la compagnie Toutito Teatro développent un théâtre gestuel et visuel à destination des familles et nous offrent un astucieux spectacle de poche pour les tout-petits. Se transformant ingénieusement en “maison-maman”, deux comédien.ne.s-marionnettistes déploient un incroyable monde de tissu et de fantaisie à partir de leurs simples costumes de ville pour nous raconter, avec une invention débordante et beaucoup d’humour, une journée pas comme les autres : le premier jour d’école. Alors place aux rêveries et à la poésie du quotidien !

Maison des Arts de Châtillon 11 rue de Bagneux 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@theatreachatillon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0155480690 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreachatillon.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}] https://www.theatreachatillon.com/accueil/focus-contenu/temps-fort-play-mobile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T11:30:00+02:00

2023-06-17T16:30:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

théâtre d’objets Patrick Kermann

© Virginie Meigné