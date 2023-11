Le GRAND 5tet maison des arts de Cabriès Cabriès Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Cabriès Le GRAND 5tet maison des arts de Cabriès Cabriès, 25 novembre 2023, Cabriès. Le GRAND 5tet Samedi 25 novembre, 18h00 maison des arts de Cabriès 5 / 10€ Auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, chef d’orchestre, producteur, Michel Legrand a été de toutes les aventures musicales.

Au cinéma, dans la chanson, le jazz, le classique, il fut reconnu aux quatre coins du monde et la diversité de son parcours demeure unique.

« Le GRAND 5tet », c’est l’envie de cinq musiciens d’horizons divers de renouer avec ce savant mélange du jeu musical, magique, poétique, où chaque mélodie s’harmonise comme l’histoire d’une vie. Le groupe revisite l’œuvre flamboyante de Michel Legrand avec une complicité contagieuse, dans des arrangements originaux et une instrumentation inédite.

Le GRAND 5tet

Piano, chant, arrangements : Stéphane Bertolina

Chant : Véronique Battista

Batterie : Gilles Alamel

Violon : Noël Cabrita dos Santos

Violoncelle : Yannick Callier

Les musiciens d’Hêlios production

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/maisondesartsdecabries »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Cabriès Autres Lieu maison des arts de Cabriès Adresse 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Ville Cabriès Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville maison des arts de Cabriès Cabriès latitude longitude 43.440587;5.381849

maison des arts de Cabriès Cabriès Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabries/