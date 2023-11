LES CHANTS DE L’AUBE ET DU SOIR maison des arts de Cabriès Cabriès, 17 novembre 2023, Cabriès.

LES CHANTS DE L’AUBE ET DU SOIR Vendredi 17 novembre, 20h30 maison des arts de Cabriès 5 / 10€

Chants de l’aube et du soir est un duo lyrique puisant son inspiration dans le genre de la mélodie française, teinté d’influences plus modernes et jazz, enrichi de sections plus libres et improvisées.

Le rapport et la recherche d’équilibre entre poésie et musique demeure ici une préoccupation première. Une voix et une guitare acoustique pour célébrer la beauté de ce qui naît puis s’éteint, tout comme l’amour, la vie, le bonheur ou l’espoir.

Ainsi s’expriment, à travers ces instantanés de poésie musicale, le large registre des sentiments humains : de véritables témoignages rappelant l’extrême fragilité du monde qui nous entoure.

Compositions, guitare : Cyril Achard

Poèmes : Fabrice Hadjadj

Voix : Melody Louledjian

_____________________________________________________________

maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

