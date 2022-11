Eleonora Deveze chante pour les beaux yeux d’Emma maison des arts de Cabriès, 11 décembre 2022, Cabriès.

Eleonora Deveze chante pour les beaux yeux d’Emma Dimanche 11 décembre, 17h00 maison des arts de Cabriès

20 / 12€

♫♫♫

maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3rG3Rp9 »}]

organisé par les Rotary Club Gardanne en pays d’Aix Rotary Club Martigues Etang de Berre , et Rotary Club Aix Cezanne. Avec la généreuse participation de la Municipalité de #Cabriès-Calas et de la talentueuse soprano Eleonora Deveze qui nous interprètera, à la Maison des Arts de Cabriès, des extraits d’opéras de Vivaldi, Donizetti, Verdi, Bellini et bien d’autres surprises, accompagnée au piano par Valérie Florac.

RESERVATIONS : https://bit.ly/3rG3Rp9

La recette sera intégralement versée à l’Association « Pour les beaux yeux d’Emma » dont la vocation est de financer la recherche et de lutter contre l’Amaurose congénitale de Leber (ACL), maladie de la rétine qui provoque une dégradation globale et évolutive de la rétine et qui rend Emma aveugle, ainsi que bien d’autres enfants.



