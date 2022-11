Afropean Project maison des arts de Cabriès Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le travail du pianiste de jazz et compositeur Pascal Versini est influencé par de multiples courants et esthétiques entremêlées, à l’image du monde d’aujourd’hui : Nu jazz, Afro Beat, Hip hop, Fusion, Trap…Véritable rencontre entre les musiques africaines, afro-américaines et européennes, recherche collective sur la pulsation et création d’un son de groupe original – à partir de compositions et d’improvisations – sont les lignes de force de ce nouveau projet. Un voyage qui commence… Pascal Versini : piano et claviers – Manu Falla : basse – Josa Christi Orisha : batterie – Cleveland Donald : trompette Entrée libre. Un partenariat MdA/Tournées intecommunales

