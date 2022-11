RAPHAEL FEUILLATRE maison des arts de Cabriès Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabriès

RAPHAEL FEUILLATRE maison des arts de Cabriès, 18 novembre 2022, Cabriès. RAPHAEL FEUILLATRE Vendredi 18 novembre, 20h30 maison des arts de Cabriès

♫GUITARE CLASSIQUE♫ maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur RAPHAËL FEUILLÂTRE

Récital de guitare

Musicien de renommée internationale, Raphaël Feuillâtre a développé sa carrière sur le continent américain en se produisant en Amérique du Sud, aux Etats-Unis et au Canada, mais aussi en Europe. Il a gagné de nombreux titres internationaux et a pu enregistrer dans les plus grands studios. Ses interprétations originales et inspirées révèlent un univers très personnel.

Entrée: 15€ et 10€.

Un partenariat MdA/Guitares en Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T22:30:00+01:00

