MOVING sextet + Léonce maison des arts de Cabriès Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabriès

MOVING sextet + Léonce maison des arts de Cabriès, 21 octobre 2022, Cabriès. MOVING sextet + Léonce Vendredi 21 octobre, 20h00 maison des arts de Cabriès

Gratuit sur réservation

♫♫♫ maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.billetweb.fr/pro/maisondesartsdecabries »}] «Du groove, de la soul, de la vie, ç’est le cocktail magique

que nous distille Cathy Heiting, artiste intemporelle véritable mélange de douceur et d’énergie brute, le tout soutenu par un band à couper le souffle…»

Une soirée à ne pas manquer à la MAISON DES ARTS avec Léonce et ses chansons à la « fraîcheur enivrante » en 1ère partie!

Dans le cadre de l’OktoberFest (avec Le Bus juste à côté pour se rafraîchir organisé par le COFCC

GRATUIT !

réservations : Maison des Arts de Cabriès 0442281380 ou https://www.billetweb.fr/pro/maisondesartsdecabries

