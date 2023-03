Démonstrations de savoir faire à la Maison des ARTisanes Maison des Artisanes, 1 avril 2023, Rochefort-en-Terre.

La Maison des Artisanes de Rochefort en Terre, Petite Cité de Caractère, vous propose une journée pour découvrir les savoir faire de 3 artisanes : Melvenn Créations pour le travail de la dentelle et montage de la dentelle pour la confection de bijou, Gemma Ségato, bijoutière pour le travail du laiton, du cuivre et de l’argent et Valérie Hardy qui travaille le verre et le métal pour la réalisation de vitraux.

3 ateliers de démonstration de techniques et savoir faire se dérouleront dans la journée.

De 10h à 12h :

Melvenn Créations : Découverte de la dentelle aux fuseaux avec démonstration du travail de dentelle sur carreau d’époque et contemporain. Création d’un modèle inédit sur la journée et possibilité d’essayer de faire de la dentelle sur inscription pour une découverte.

Gemma Segato, Atelier Gemmessence : Démonstration de création de bijoux en métal : laiton, cuivre et argent

De 14h à 16h :

Valérie Hardy : démonstration de réalisation d’un vitrail, découpe du verre

Maison des Artisanes Rochefort en terre Rochefort-en-Terre 56220 Morbihan Bretagne

