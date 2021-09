Châteaurenard Maison des années 50 Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Maison des années 50 Maison des années 50 Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Maison des années 50, 18 septembre 2021, Châteaurenard.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La maison de nos anciens nous replonge au temps des années 1950. Tout a été recréé d’époque ! Venez découvrir mobiliers, vaisselles, linge de maison, et une multitude d’objets d’un autre temps. Dimanche après-midi animations proposées par l’association La Ferigouleto Port du masque obligatoire. Respect des règles sanitaires en vigueur.

rue Jentelin, 13160 Châteaurenard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

