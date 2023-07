Exposition : François Faber, un Colombien célèbre Maison des Anciens Combattants Bois-Colombes, 16 septembre 2023, Bois-Colombes.

Exposition : François Faber, un Colombien célèbre 16 et 17 septembre Maison des Anciens Combattants Entrée libre

Une exposition sur le « Géant de Colombes », ce colombien d’adoption vainqueur du Tour de France 1909. Découvrez ce personnage hors norme qui monte sur un vélo pour la première fois à l’âge de 19 ans, et dont l’héroïsme et la ténacité se manifestent aussi bien sur les routes que durant les heures les plus sombres de ce début de siècle.

Maison des Anciens Combattants 7 rue du Maréchal-Joffre 92270 Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France Ce bâtiment est à l’origine d’anciens bains-douches construit dans les années 1930, arborant une façade remarquable à l’agencement Art déco et aux beaux jeux de brique (couleur, relief).

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Musée d’Art et d’Histoire de Colombes