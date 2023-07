Visites guidées Maison des Amis du Blanc Le Blanc, 16 septembre 2023, Le Blanc.

Visites guidées 16 et 17 septembre Maison des Amis du Blanc

Visites commentées de notre maison des Amis du Blanc du XVe siècle.

Maison des Amis du Blanc 11 Grande-Rue-Ville-Haute 36300 Le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire 0682960909 https://lesamisdublanc.wixsite.com/les-amis-du-blanc/musee-des-amis-du-blanc Installé dans une maison du XVe siècle, ce petit musée d’arts et traditions populaires évoque la vie quotidienne du XIXe et du début du XXe siècle à la ville, à la campagne, à la ferme (costumes régionaux, outils, vélocipèdes) et plus particulièrement celle de la cité blancoise : reconstitution d’un intérieur berrichon, école d’autrefois, artisans, apothicaire, l’usine de vélos DILECTA et vélodrome…

Enfin, un espace est consacré aux expositions temporaires et au passé de la ville du Blanc avec notamment une collection exceptionnelle de cycles du XIXe siècle. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Association Les Amis Du Blanc et de sa région