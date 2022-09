Conférences de l’Automne bleu 2022 Maison des Aînés Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

En partenariat avec l’Université du Temps Libre (UTL), la Maison des Aînés vous propose deux conférences dans le cadre de l’automne bleu 2022 au LCR du Kiosque les 6 et 7 octobre 2022. Sur inscription Maison des Aînés 2 Rue de la Station 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:aines@villeneuvedascq.fr »}]

03 28 77 45 20 Horaires d’ouverture : lundi : de 14h à 17h mardi : de 14h à 17h mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h jeudi : de 14h à 17h vendredi : de 14h à 17h En partenariat avec l’Université du Temps Libre (UTL), la Maison des Aînés vous propose deux conférences dans le cadre de l’automne bleu 2022 au LCR du Kiosque les 6 et 7 octobre 2022. Sur inscription. JEUDI 6 OCTOBRE – 14H30 : les réseaux sociaux, régénérateurs, ou fossoyeurs du lien social ? Par Maurice Merchier, Professeur de Sciences Sociales, à la retraite Les réseaux sociaux irriguent la totalité de nos vies. On peut y percevoir l’horizontalité des échanges, offrant à chacun la possibilité de s’exprimer au-delà de la sphère privée, donc une régénération du lien social.

Pourtant, il est à craindre que les effets pervers ne soient en train de l’emporter, et qu’au contraire les dégâts sociaux engendrés ne soient considérables. VENDREDI 7 OCTOBRE – 14H30 : l’Espoir d’une vie longue et bonne : Les promesses de la science Par Bernard Sablonnière, Professeur des Universités Bernard Sablonnière explique pour nous les mécanismes du vieillissement cellulaire, de la peau, des organes, des os, du cerveau ; il montre le rôle conjoint de la génétique, de la biologie, de l’environnement et du mode de vie, en particulier de l’alimentation. Inscriptions Ouvert à tous : 50 places par conférence

