Journée de prévention à destination des adolescent.e.s Mercredi 23 novembre, 09h00 Maison des adolescents

Sur inscriptions : contact@maisondesados-sdn.fr

Au programme :

Témoignage d’Agathe BRETON, autrice de « C’est pas ça l’amour »

Ateliers

– Comprendre et ressentir : écriture adaptée du violentomètre

– Se regarder, se comprendre : discussions sur les violences de genre et les violences sexistes

– Etre dans l’environnement : sensibilisation sur le harcèlement et le cyberharcèlement / déconstruction des stéréotypes sexistes dans les médias. Seront également proposés : une permanence juridique, un espace d’écoute par les équipes de Nina et Simon.e.s, une performance de l’artiste lilloise La Dame qui Colle. Pour les 11 à 15 ans : accueil de 9H à 12H

Pour les 16 à 21 ans : accueil de 13H30 à 16H30 Cet événement vous est proposé dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

