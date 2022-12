Ateliers seniors: Programme « Bouger, Mémoriser » Maison des activités Gymnique

Maison des activités Gymnique Complexe CAPITANY 10 avenue Yves Brunaud Equi-Gym et Mémo-Gym En partenariat avec l’Etoile Gymnique de Colomiers, le Guichet Atout seniors vous propose des cycles de 7 ateliers d’une heure Equi-Gym et Mémo-Gym, les lundis et jeudis de 14h15 à 15h15. – Equi-Gym est un programme de prévention des chutes (améliorer son équilibre, renforcement musculaire, travail d’appui…) – Mémo-Gym est un programme qui stimule les fonctions cognitives par la pratique d’une activité physique adaptée associant réflexion et mémorisation. Renseignement et inscription (dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors- CCAS 05 61 15 22 26 Horaires De 14h15 à 15h15 Détails sur le lieu: Maison des activités Gymnique Complexe CAPITANY 10 avenue Yves Brunaud

