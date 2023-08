JEP 2023 – Centre d’interprétation dédiés aux abers Maison des Abers – Ti an Aberioù Corn Ar Gazel, 17 septembre 2023, Corn Ar Gazel.

JEP 2023 – Centre d’interprétation dédiés aux abers Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison des Abers – Ti an Aberioù

La Maison des Abers – Ti an Aberioù est un espace de découverte dédié aux trois abers : aber Wrac’h, aber Benoît et aber Ildut. La structure invite à découvrir la patrimoine environnemental avec sa muséographie, ses sorties natures et ses outils de découverte sac à dos.

Centre d’interprétation

Le lieu est composé d’un espace de projection, d’une muséographie pédagogique, d’un espace ludique, d’un aquarium, d’une collection de coquillages et d’expositions temporaires.

Sacs à dos découverte

Empruntez en famille nos sacs à dos et découvrez l’estran, la dune et l’aber à travers des activités ludiques et un livret explicatif.

Exposition « De la nature. Escale #3 – Aber Benoît »

Les anciennes pêcheries dénommées Gored, les goémoniers et leurs outils, les fonds marins et les carottes sédimentaires, les ruisseaux des Abers et la résurgence d’eau douce sur la plage de Korn ar Gazel, les rochers sur l’estran et leurs noms en breton, les plantes et les fleurs des dunes, les sirènes et les légendes bretonnes sont autant de sujets d’explorations que de lieux d’inspiration.

Durant les journées du patrimoine, le public est invité à découvrir l’univers et le processus de création des artistes qui invoquent poésie, imagination et investigation scientifique. La Maison des Abers-Ti an Aberioù accueille documentations, publications, visuels, enregistrements sonores et vidéos. En extérieur, une quinzaine d’œuvres s’installent sur le sentier GR34, prenant la forme de photographies, de sculptures ou d’installations.

« L’exposition est soutenue par le Ministère de la culture-DRAC Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, Passerelle Centre d’art contemporain, le Conseil départemental du Finistère et la commune de Saint Pabu. »

Exposition intérieure visible à la Maison des Abers.

Exposition itinérante extérieure visible sur le GR34 de la commune de Saint-Pabu.

Maison des Abers – Ti an Aberioù Korn ar Gazel, rue de Tariec 29830 Saint-Pabu Corn Ar Gazel 29830 Finistère Bretagne https://www.maisondesabers.fr/ La Maison des Abers est un centre d'interprétation dédié aux abers. L'association gestionnaire du lieu organise des sorties nature et patrimoine. Parking et lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Espace d’Apparence – Elouan Cousin