Atelier dessin nature Maison des Abers Saint-Pabu, samedi 27 janvier 2024.

Saint-Pabu Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 12:00:00

La Maison des Abers propose des séances de dessin naturaliste animés par Jean Alain Mear de l’atelier Maligorn. Amoureux de la nature et du dessin, il vous guide dans son univers et vous accompagne pour appréhender la nature en la dessinant. Durant les séances, le plus souvent, des déambulations en extérieur permettent d’observer et collecter des éléments de la nature.

Maison des Abers Rue de Tariec

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne contact@atelier-maligorn.fr



