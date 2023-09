Portes Ouvertes, rucher école, miellerie Maison des abeilles – rucher école Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Portes Ouvertes, rucher école, miellerie Maison des abeilles – rucher école Olivet, 7 octobre 2023, Olivet. Portes Ouvertes, rucher école, miellerie Samedi 7 octobre, 11h00 Maison des abeilles – rucher école Entrée Libre Présentation de la Maison des abeilles, le rucher, les colonies, la miellerie avec démonstration de récolte de miel

Les cycles de formations théorique et pratique

Vente de miels locaux, non chauffés, … Maison des abeilles – rucher école 313 rue de Lorette 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Maison des abeilles - rucher école
313 rue de Lorette 45160 Olivet
Olivet
45160 Loiret
Centre-Val de Loire

