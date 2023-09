Maison des abeilles-Rucher école, permance du samedi Maison des abeilles – rucher école Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Maison des abeilles-Rucher école, permance du samedi Maison des abeilles – rucher école Olivet, 16 septembre 2023, Olivet. Maison des abeilles-Rucher école, permance du samedi 16 septembre 2023 – 13 janvier 2024, les samedis Maison des abeilles – rucher école Entrée libre Assistance et conseils pour les apiculteurs de loisir

Informations pour tous les publics

Vente de miels Maison des abeilles – rucher école 313 rue de Lorette 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « labeilleolivetaine@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0649530742 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2024-01-13T11:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00 abeille apiculture L’Abeille Olivetaine Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Maison des abeilles - rucher école Adresse 313 rue de Lorette 45160 Olivet Ville Olivet Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Maison des abeilles - rucher école Olivet latitude longitude 47.850929;1.921254

Maison des abeilles - rucher école Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/