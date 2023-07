Découvrez une maison pleine d’histoire lors de ces portes ouvertes Maison des 4 vallées La Barthe-de-Neste Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

La Barthe-de-Neste Découvrez une maison pleine d’histoire lors de ces portes ouvertes Maison des 4 vallées La Barthe-de-Neste, 15 septembre 2023, La Barthe-de-Neste. Découvrez une maison pleine d’histoire lors de ces portes ouvertes 15 – 17 septembre Maison des 4 vallées 20 € adulte. Gratuit -5 ans. Sur inscription. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une découverte de l’histoire de la vallée et du domaine avec des stands de dégustation locale. Découvrez l’origine du marbre et du bois de construction ainsi que des armoiries. Maison des 4 vallées 25 grand rue, 65250 La Barthe-de-Neste La Barthe-de-Neste 65250 Bourg Hautes-Pyrénées Occitanie 06 20 49 66 05 http://www.maisondes4vallees.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 49 66 05 »}] La maison des 4 vallées est une bâtisse du XVIIIe siècle construite pour recenser les événements des 4 vallées qui sont : la vallée du Louron, de la Barousse, de la Neste et le plateau de Lanemezan. A pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

