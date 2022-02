Maison des 3 Poiriers « Petits matins, Grands soirs » Onesse-Laharie, 11 juin 2022, Onesse-Laharie.

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-12 19:00:00

Onesse-Laharie Landes Onesse-Laharie

Galerie de photos d’art de la forêt landaise et de l’océan. Dans une maison landaise traditionnelle, Bertrand Bouët-Willaumez (ex-photographe publicitaire parisien) vous accueille pour vous faire partager son amour de la forêt et de l’océan. Les images exposées, entre peinture et photographie, proches de l’aquarelle, mettent en valeur des lumières magiques, invitant au rêve et à l’évasion… Entrée libre

+33 5 58 07 31 58

