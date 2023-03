Quand Maison des 1000 premiers jours rime avec POP attitudes durant une semaine! Maison des 1000 premiers jours/ écolo-crèche associative Bray-sur-Seine Catégories d’Évènement: Bray-sur-Seine

Quand Maison des 1000 premiers jours rime avec POP attitudes durant une semaine! Maison des 1000 premiers jours/ écolo-crèche associative, 20 mars 2023, Bray-sur-Seine. Quand Maison des 1000 premiers jours rime avec POP attitudes durant une semaine! 20 – 24 mars Maison des 1000 premiers jours/ écolo-crèche associative Comme à son habitude, l’association AFR Bassée riche de ses 38 ans d’expérience au service des familles ,désormais labelisée la Maison des 1000 premiers jours propose des services aux parents et à leurs tout-petits pour faciliter leur vie de tous les jours.

Pour sa participation à la 10ème édition de la semaine nationale de la petite enfance, un programme diversifié mettra en lumière l’extraordinaire du quotidien du 20 au 24 mars 2023 au multi-accueil Mil’mouch, lors de jeux en familles, ateliers, intervention artistique et culturelle, action solidarité….

GRATUIT, il suffit seulement de s’inscrire au 06.14.78.50.39.

A très vite pour d’extraordinaires moments de partages, de joie de vivre et de bonne humeur. Maison des 1000 premiers jours/ écolo-crèche associative 75 rue Simone Veil 77480 BRAY-SUR-SEINE Bray-sur-Seine 77480 Seine-et-Marne Île-de-France https://afrbasseemilmouch.wixsite.com/enfantsparents Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

