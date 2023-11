MULTISPORT : 29ÈME PRIX DU « DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT » DES OFFICES MUNICIPAUX DES SPORTS – CHALLENGE « DANIEL-VERMANDE » Maison Départementale des Sports 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 21 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Cette manifestation annuelle met en valeur les associations locales dont le travail des dirigeants bénévoles peut être cité en exemple..

2023-12-21 18:00:00 fin : 2023-12-21 22:00:00. .

Maison Départementale des Sports

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



This annual event showcases the work of local associations and their volunteer leaders.

Este acontecimiento anual pone de relieve la labor de las asociaciones locales cuyos líderes voluntarios pueden servir de ejemplo a los demás.

Diese jährliche Veranstaltung hebt die örtlichen Vereine hervor, deren Arbeit der ehrenamtlichen Leiter als Beispiel genannt werden kann.

Mise à jour le 2023-11-20 par HERAULT SPORT