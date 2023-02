Spectacle “Boucles douces” Maison Départementale des Solidarités et de la Famille Challans Catégories d’Évènement: Challans

Vendée

Spectacle “Boucles douces” Maison Départementale des Solidarités et de la Famille, 24 mars 2023, Challans. Spectacle “Boucles douces” Vendredi 24 mars, 10h00, 15h30 Maison Départementale des Solidarités et de la Famille Spectacle offert aux tout-petits dans le cadre de l’opération “Premières pages” du Département de la Vendée. Maison Départementale des Solidarités et de la Famille 11 rue Emilio Segré 85300 Challans Challans 85300 Vendée Pays de la Loire Le Département de la Vendée participe depuis 2017 au dispositif national “Premières pages”, en offrant à chaque nouveau-né en Vendée un album.

Pour accompagner la découverte du livre, un spectacle est proposé.

“Boucles douces”, c’est une fête autour de la naissance proposée par le Théâtre des 7 lieues. Les séances sont particulièrement adaptées pour les enfants de 6 mois à 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T10:00:00+01:00

2023-03-24T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Challans, Vendée Autres Lieu Maison Départementale des Solidarités et de la Famille Adresse 11 rue Emilio Segré 85300 Challans Ville Challans lieuville Maison Départementale des Solidarités et de la Famille Challans Departement Vendée

Maison Départementale des Solidarités et de la Famille Challans Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/challans/

Spectacle “Boucles douces” Maison Départementale des Solidarités et de la Famille 2023-03-24 was last modified: by Spectacle “Boucles douces” Maison Départementale des Solidarités et de la Famille Maison Départementale des Solidarités et de la Famille 24 mars 2023 Challans Maison Départementale des Solidarités et de la Famille Challans

Challans Vendée