OuVERTures / Les Paladins / Viva España Jeudi 29 juin, 14h30 Maison départementale des solidarités de Mitry-Mory

« Viva España » est un voyage dans le temps, à la recherche des musiques anciennes d’avant les débuts du Flamenco.

Nous sommes au Siècle d’Or. La Reconquête de l’Espagne par les souverains catholiques de Castille et d’Aragon ne parvient pas à étouffer les influences arabes et juives. L’incroyable et résonnant mélange de ces trois cultures aboutit à un style musical original où art populaire et art savant n’ont pas de frontière définie.

Deux chanteurs et un instrumentaliste nous font découvrir les rythmes de danse présents partout dans ces musiques.

Un univers musical très riche qui entre en résonance directe avec notre sensibilité d’aujourd’hui, et évoque une époque où la recherche de l’unité d’un pays s’est faite à travers la diversité.

Maison départementale des solidarités de Mitry-Mory 1 ter Av. du Dauphiné 77290 Mitry-Mory Mitry-Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T14:30:00+02:00 – 2023-06-29T15:15:00+02:00

