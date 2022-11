Journée de lutte contre la précarité énergétique Maison départementale des solidarités de Mitry-Mory Mitry-Mory Catégories d’évènement: Mitry-Mory

Journée de lutte contre la précarité énergétique Jeudi 24 novembre, 09h30, 14h00 Maison départementale des solidarités de Mitry-Mory

Entrée libre. Inscriptions nécessaires seulement pour l’atelier de l’après-midi.

Apprenez à décoder vos factures énergétiques et recevez des conseils pour réduire efficacement vos dépenses (écogestes, travaux de rénovation) accompagnés de kits éco-énergie. Maison départementale des solidarités de Mitry-Mory 1 ter Av. du Dauphiné, 77290 Mitry-Mory Mitry-Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France La Maison départementale des solidarités de Mitry-Mory organise en partenariat avec la communauté d’agglomération Roissy Pays de France une journée dédiée à la lutte contre la précarité énergétique. L’événement est ouvert à tous, locataires ou propriétaires d’un logement. • De 9h à 12h30 : tenue d’un stand d’information sur la maîtrise des dépenses énergétiques et sur les travaux de rénovation énergétique ; • De 14h à 15h30 : tenue d’un atelier « Réduire ses dépenses énergétiques ».

Selon un format participatif , il s’agit :

– d’apprendre à décoder les factures énergétiques dans le logement;

– de bénéficier de conseils pour réduire efficacement ses dépenses (présentation des écogestes, informations sur les travaux de rénovation). Des kits éco-énergie seront remis aux participants matin et après-midi (équipements simples à installer pour réduire ses consommations d’énergie). Le stand et l’atelier seront animés par la conseillère en maitrise de l’énergie Meriem CHICKI de l’association Seine-et-Marne environnement.

