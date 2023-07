La 2ème DB dans l’Indre en 1945 Maison départementale de la mémoire militaire Déols, 16 septembre 2023, Déols.

Conférence prononcée par Didier Dubant :

L’Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense conserve des photographies réalisées par Philippe Héritier pendant le séjour de la 2e DB dans l’Indre en mars et avril 1945.

La présentation de certains de ces clichés permettra de découvrir :

outre l’instruction des officiers de réserve et de nouvelles recrues au tir sur canon anti-aérien Bofors à La Martinerie,

– plusieurs prises d’armes (à Argenton-Sur-Creuse, Argy, Buzançais, Chatillon-sur-Indre, Mézières-en-Brenne et Vatan),

– l’entrainement d’une unité du Génie sur la Creuse au pied du viaduc du Blanc,

– le repos touristique et sportif des hommes de la 2e DB à Gargilesse-Dampierre et à Clavière,

– ainsi que la séance du Théâtre aux Armées tenue au Centre-Social à Châteauroux le 26 mars 1945 en présence de Josette Day, de Jean Marais et avec Mlle Jeannette Armand, chanteuse swing ; M. Arbello, de l’Opéra-Comique ; Mlle Jacqueline Moreau, chanteuse ; Mlle Yvette Chauviré, danseuse étoile, et M. Roland Petit, tous deux de l’Opéra de Paris, qui incarnèrent « Les Sylphides » de Chopin.

Cette présentation sera aussi l’occasion de découvrir des photographies de Châteauroux et du barrage d’Eguzon prises depuis un Piper Cub de la 2e DB à la même époque.

Une exposition d’objets souvenirs,par les bénévoles de l’association et la présence de véhicules d’époque par l’ARVMC complèteront cette conférence.

