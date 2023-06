On s’y Sancy bien ! Maison d’enfants les pinsons la marjolaine La Bourboule, 24 juillet 2023, La Bourboule.

Le programme de la semaine est un mélange d’activités culturelles, ludiques et sportives telles que des visites (chevrerie, musée), de la randonnée pédestre, de la découverte de la faune et de la flore locale ainsi que des activités manuelles sur le thème de l’environnement et de l’écologie

L’objectif est que chaque enfant puissent découvrir de nouvelles activités et de nouveaux lieux et ainsi passer de bonnes vacances.

L’hébergement se fait dans une maison d’enfants. Les enfants participent à l’élaboration des jeux et des veillées et à l’entretien des espaces partagés.

Maison d'enfants les pinsons la marjolaine 30 Rue de Kembs 63150 la bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

