Pour les jeunes de 11 à 17 ans selon le quotient familial: de 0 à 765: 41€67 – 766 à 965: 83€32 – 966 et +: 114€57. Pour les enfants de 6 à 11 ans, de 0 à 565 : 35.60€, 566 à 765 : 40.20€, 766 à 965 : 47.30€ et 966 et + : 56.70€.

Premier séjour organisé conjointement avec les secteurs ALSH et l'AJ de Beaulieu, les jeunes prendront la direction de la Bourboule (63150), du 20 au 24 février 2023.

Issu d'une volonté forte de la part des animateurs et d'une demande insistante des familles, ce séjour est élaboré conjointement entre l'accueil de loisirs et l'accueil jeunes de Beaulieu. Prévu à La Bourboule (63150) en pension complète, ce séjour se déroulera du 20 au 24 février 2023.

En amont de celui-ci, une réunion d’information collective à destination des familles sera organisée et animée par des représentants de groupes (2 adolescents et 2 enfants).

Le départ est prévu lundi 20 février à 8H30.

Le retour est prévu le vendredi 24 février à 18H00. Pour répondre à notre objectif de favoriser les échanges intergénérationnels, plusieurs temps de vie quotidienne seront partagés entre les deux secteurs (repas, veillées, activités).

Pour faciliter la reprise des cours et répondre à une demande des familles, plusieurs temps de renforcement scolaire seront animés par les adolescents, sous la responsabilité des équipes d’animation. Sur d’autres créneaux, les adolescents préalablement ciblés en situation de difficulté scolaire, bénéficieront également du soutien de leurs camarades. Sur ces différents temps, les matières à travailler auront été définies en amont par les animateurs et les familles.

Les achats du matériel nécessaire seront intégrés dans le budget (cahier de vacances, petit équipement). Ce séjour se veut être avant tout éducatif (découverte du patrimoine local, culinaire, environnemental, transmission de savoir être/faire) sans pour autant négliger le côté ludique (luge, tyrolienne, chiens de traîneaux).

