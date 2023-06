Atelier artistique avec la Maison d’enfants à caractère social Félix Faure dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Maison d’enfants à caractère social Félix Faure Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier artistique avec la Maison d’enfants à caractère social Félix Faure dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Maison d’enfants à caractère social Félix Faure Paris, 17 juillet 2023, Paris. Atelier artistique avec la Maison d’enfants à caractère social Félix Faure dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » 17 – 21 juillet Maison d’enfants à caractère social Félix Faure Du 17 au 21 juillet, La Source-Paris intervient auprès de la Maison d’enfants à caractère social (MECS) Félix Faure, située dans le 15ème arrondissement de Paris, qui accueille de jeunes garçons de 11 à 18 ans.

Pour cet atelier d’une semaine, qui se déroulera dans un lieu culturel qui reste à définir, un ou une artiste partenaire de La Source-Paris accompagnera les jeunes dans la création d’une oeuvre collective. Maison d’enfants à caractère social Félix Faure 79 rue de l’église 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00 ©La Source-Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Maison d'enfants à caractère social Félix Faure Adresse 79 rue de l'église 75015 Paris Ville Paris Lieu Ville Maison d'enfants à caractère social Félix Faure Paris

Maison d'enfants à caractère social Félix Faure Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier artistique avec la Maison d’enfants à caractère social Félix Faure dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Maison d’enfants à caractère social Félix Faure Paris 2023-07-17 was last modified: by Atelier artistique avec la Maison d’enfants à caractère social Félix Faure dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Maison d’enfants à caractère social Félix Faure Paris Maison d'enfants à caractère social Félix Faure Paris 17 juillet 2023