Découvrez la restauration d’une ancienne maison de charpentier Samedi 16 septembre, 09h30 Maison d’Emilie (association Maisons Paysannes de Moselle) Gratuit. Entrée libre.

Il y aura trois ateliers en démonstration : le premier est un atelier montrant la réalisation d’enduits à la terre, le deuxième vous permettra d’observer la fabrication d’enduits au plâtre gros, le troisième vous fera découvrir le ponçage de lames de plancher en sapin.

Les matériaux réalisés serviront à restaurer l’édifice.

Des visites de la maison sont également organisées.

Maison d’Emilie (association Maisons Paysannes de Moselle) 14 rue Saint-Jacques, 57670 Insming Insming 57670 Moselle Grand Est 03 87 63 89 38 [{« type »: « email », « value »: « moselle@maisons-paysannes.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 87 63 89 38 »}] Ancienne maison de charpentier, édifiée en 1717 et partiellement reconstruite au cours des années 1840. Elle est restaurée par Maisons Paysannes de Moselle depuis 1992. Devant la maison

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Jean-Yves Chauvet