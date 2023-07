La maison d’église Saint-François-de-Sales Maison d’église Saint-François-de-Sales Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

La maison d’église Saint-François-de-Sales Dimanche 17 septembre, 10h00 Maison d’église Saint-François-de-Sales Entrée libre

Cette Maison d’Église porte le nom du patron des journalistes. Son architecture par ses volumes et ses matériaux, bois, béton, verre, acier, manifeste le désir de s’intégrer au nouveau paysage urbain des rives de Seine et d’y accueillir ses habitants. Visite commentée du lieu, de ses activités et de son architecture

Maison d’église Saint-François-de-Sales 1, parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://wwwboulognebillancourt.com Le bâtiment de 1150m² est conçu comme un origami de zinc gris, patiné et plié, enveloppant un patio central qui apporte la lumière. Il comprend un grand espace modulaire pouvant accueillir des spectacles ou des offices religieux et des salles d’accueil pour les familles. Il est surmonté d’un clocher orné de fines fentes en forme de croix, évoquant une église. Le bâtiment a été inauguré en septembre 2014. Métro ligne 9- station Marcel-Sembat- Bus 126, 175, 123

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Ville de Boulogne-Billancourt