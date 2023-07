Visite de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Visite de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges Samedi 16 septembre, 14h30, 16h00 Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles : environ 100 personnes maximum par visite

Collège internat de jeunes filles, la Maison d’éducation de la Légion d’honneur accueille, de la 6ème à la 3ème, les descendantes des décorés des trois plus hautes distinctions françaises : La Légion d’honneur, la Médaille militaire et l’Ordre National du Mérite. Créée par Napoléon en 1811, placée depuis cette date sous l’autorité du Grand Chancelier de la Légion d’honneur, la Maison d’éducation est un établissement d’enseignement public. Leur vocation d’excellence s’allie à la culture des valeurs des ordres nationaux pour transmettre aux élèves savoirs et savoir-être.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges Les Loges – Route d’Achères 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 04 10 40 http://www.legiondhonneur.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 04 10 40 »}] Entièrement reconstruit sous Napoléon III, puis enveloppé de constructions nouvelles en 1962, cet ancien couvent des Augustins abrite depuis près de deux siècles l’une des maisons d’éducation de la Légion d’Honneur, internat de jeunes filles fondé par Napoléon Ier et rattaché à la grande chancellerie de l’ordre. Établissement public, il accueille aujourd’hui en internat 500 élèves de collège – filles, petites-filles et arrière-petites-filles de décorés de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite. Pour célébrer la naissance de son fils, futur Louis XIV, à Saint-Germain le 5 Septembre 1638, Anne d’Autriche avait fait élever à proximité de la chapelle de Saint-Fiacre un couvent des Augustins, dont les bâtiments encore debout en 1811 furent destinés par Napoléon Ier à l’internat des orphelines de Madame de Lezeau. Cet orphelinat devint, sous Louis XVIII, en 1816, la troisième Maison d’Éducation de la Légion d’honneur, après Ecouen et Saint-Denis.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur des Loges