Visite nocturne du Paraïs, maison de Jean Giono, pour les jeunes de 15 à 25 ans Maison d’écrivain Le Paraïs, 13 mai 2023, Manosque. Visite nocturne du Paraïs, maison de Jean Giono, pour les jeunes de 15 à 25 ans Samedi 13 mai, 19h00 Maison d’écrivain Le Paraïs Entrée gratuite/ Visite spéciale 15-25 ans / sur inscription au 04 92 70 54 54 Pour la Nuit Européenne des Musées, le Paraïs, maison de Jean Giono, ouvre ses portes pour une soirée spéciale à destination des jeunes de 15 à 25 ans. Venez explorer de manière originale l’âme et la mémoire mystérieuse du Paraïs, maison empreinte de la force créatrice de cet écrivain hors normes. Maison d’écrivain Le Paraïs Montée des richesses 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 70 54 54 http://www.centrejeangiono.com https://www.facebook.com/centregiono [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 70 54 54 »}] Maison de Jean Giono à pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00 ©Tessa Chabaud

