Découvrez cette maison du XVIe siècle, chargée d’histoire Maison de ville à pans de bois Charroux Catégories d’Évènement: Charroux

Vienne Découvrez cette maison du XVIe siècle, chargée d’histoire Maison de ville à pans de bois Charroux, 17 septembre 2023, Charroux. Découvrez cette maison du XVIe siècle, chargée d’histoire Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison de ville à pans de bois Gratuit. Entrée libre. Accès limité à 5 personnes à la fois. Photographies interdites à l’intérieur de l’édifice. Non accessible PMR. Profitez de la première ouverture exceptionnelle d’une maison de ville du XVIe siècle à Charroux. Elle renferme des lambris du XVIe siècle dits « plis de serviette ». À cette occasion, vous pourrez découvrir l’exposition exceptionnelle de trois manuscrits originaux de Pierre-Amédée Brouillet avec :

– Indicateur archéologique de l’arrondissement de Civrais.

– Descriptions des reliquaires trouvés dans le cloître de l’ancienne abbaye de Charroux (dessins originaux et lithographies des reliquaires du trésor de l’abbaye).

– « Les Girouard », sculpteurs poitevins au XVIIe siècle. Maison de ville à pans de bois 12 place des halles, 86250 Charroux Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 33 84 08 20 http://atelierdeloeuvre.fr Cette maison de ville du XVIe siècle, est classée au titre des Monuments historiques. Elle renferme à l’étage des lambris du XVIe siècle dits « pli de serviette » eux aussi classés au titre des Monuments historiques. Non accessible PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

