Déguster le patrimoine culinaire Maison de Victor Hugo Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Le patrimoine culiniare français a été classé en 2010 par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel et l’humanité. Quoi de mieux que de le célébrer durant ces Journées européennes du patrimoine dans un lieu chargé d’histoire et d’art avec des représentants du savoir-faire culinaire français? Durant cette journée, le Café Mulot propose de déguster à sa façon les différentes étapes d’un repas à la française. Les visiteurs auront l’occasion d’observer les chefs de la Maison Mulot à l’oeuvre et de déguster les plats proposés pour l’occasion. Venez nombreux dans ce lieu insolite et partagez un moment unique au Café Mulot ! Pour plus de détails et d’information sur la programmation de cette journée, inscrivez-vous à la Newsletter du Café Mulot ou visitez le site internet: [www.cafe-mulot.com ​](www.cafe-mulot.com ​)

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 72 10 16 http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr [{« link »: « http://www.cafe-mulot.com »}] https://www.cafe-mulot.com Aujourd’hui place des Vosges, l’appartement occupé par Victor Hugo de 1832 à 1848, alors place royale, retrace toute la vie de l’écrivain à travers les trois grandes périodes qu’il a lui-même énoncées dans Actes et Paroles : avant l’exil, pendant l’exil, depuis l’exil. Fondé par Paul Meurice en 1902, qui fait don de ses collections à la Ville de Paris, la Maison de Victor Hugo possède un fonds important de dessins, peintures, photographies et sculptures. M1 Saint-Paul, M8 Chemin Vert, M1, 5, 8 Bastille / Bus 20, 29, 65, 69, 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Maison Mulot